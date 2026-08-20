U-Haft für Nord-Stream-Verdächtigen in Kroatien

Ein Gericht in Kroatien hat nach der Festnahme des ukrainischen Tauchers Vladimir Z. im Zusammenhang mit den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee Untersuchungshaft angeordnet. Das Gericht in Pula teilte am Donnerstag mit, "mit Blick auf seine Auslieferung" an Deutschland habe die Untersuchungsrichterin bei einer Anhörung U-Haft für den am Vortag festgenommenen Vladimir Z. angeordnet. Die Entscheidung sei wegen "Fluchtgefahr" getroffen worden.

© APA/dpa An den Gasleitungen sind durch die Sabotage schwere Schäden entstanden