Untreue-Prozess gegen Linzer Ex-Stadtchef geht weiter

Der Untreue-Prozess gegen den zurückgetretenen Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) geht am Freitag weiter. Als Stadtchef soll er im Zuge der Brucknerhausaffäre ein juristisches Gutachten um ca. 19.000 Euro in Auftrag gegeben haben, das nach Ansicht der Staatsanwaltschaft vor allem in seinem eigenen Interesse gewesen ist. Am 3. Juli war vertagt worden, weil das Gericht noch zwei Gutachter laden wollte. Sie erscheinen nicht als Zeugen, ihre Stellungnahmen werden verlesen.

© APA/FOTOKERSCHI / FLORIAN REISINGER Das Urteil gegen den Linzer Ex-Stadtchef wird Freitag erwartet

vor 47 Minuten 20. August 2026 um 19:34 Linz Prozess +3 HimmelbergKulturpolitikInnenpolitik