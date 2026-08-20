Zahlreiche Unwettereinsätze in Teilen Österreichs
Zahlreiche Feuerwehren sind am Donnerstag in Teilen Österreichs im Unwettereinsatz gestanden. In Niederösterreich wurden allein im Bezirk Bruck an der Leitha mehr als 230 Einsätze verzeichnet. Mehrere Personen mussten laut Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. In Haslau an der Donau wurden Insassen aus einem Fahrzeug gerettet, das sich im Hochwasser befand. In Maria Ellend stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus. Bei einem weiteren Einsatz fiel ein Baum auf ein Kfz.
Ein Gewitter mit starken Niederschlägen war gegen 17.30 Uhr über den Bezirk Bruck an der Leitha gezogen und hatte innerhalb kürzester Zeit für Überschwemmungen sowie überflutete Straßen und Keller gesorgt, teilte die Feuerwehr in einer Aussendung mit. Zudem mussten zahlreiche umgestürzte Bäume beseitigt werden. In den Abendstunden waren 26 Freiwillige Feuerwehren mit 312 Mitgliedern ausgerückt. Aufgrund der Vielzahl an Einsatzstellen sei mit länger andauernden Aufräum- und Sicherungsarbeiten zu rechnen, hieß es. Am Flughafen Wien in Schwechat kam es witterungsbedingt zu Verspätungen.