Zahlreiche Unwettereinsätze in Teilen Österreichs

Zahlreiche Feuerwehren sind am Donnerstag in Teilen Österreichs im Unwettereinsatz gestanden. In Niederösterreich wurden allein im Bezirk Bruck an der Leitha mehr als 230 Einsätze verzeichnet. Mehrere Personen mussten laut Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. In Haslau an der Donau wurden Insassen aus einem Fahrzeug gerettet, das sich im Hochwasser befand. In Maria Ellend stürzte ein Baum auf ein Wohnhaus. Bei einem weiteren Einsatz fiel ein Baum auf ein Kfz.

© APA/THEMENBILD Feuerwehr war im Bezirk Bruck an der Leitha besonders gefordert

vor 16 Minuten 20. August 2026 um 18:32 Wien Unwetter +1 Niederösterreich