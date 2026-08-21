Nach 13 Jahren wird Nachfolger für Wolfsberger Café gesucht

Seppi Berglitsch will sich beruflich neu orientieren und sucht daher einen Nachfolger für das Café Palais am Weiher.

„Der Abschied wird mir zwar schwerfallen, weil wir treue Stammkunden haben und das Café gut läuft, aber ich will mich beruflich verändern“, sagt Josef „Seppi“ Berglitsch, der das Café Palais am Weiher in Wolfsberg vor 13 Jahren übernommen hat. Seit der Übernahme wird er von Angestellten Birgit Darmann unterstützt, deren Abschied am 18. September im Zuge des Sommerfestes gefeiert wird.

Der Abschied wird mir zwar schwerfallen, aber ich will mich beruflich verändern. — Seppi Berglitsch

Aufgrund der beruflichen Veränderung sucht Berglitsch nun eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für sein Lokal in der Wolfsberger Innenstadt. Doch bis sich der Gastronom, der früher die Nachtlokale „Mambos“, „First Floor“ und „Coopers“ in Wolfsberg betrieben hat, umorientiert, dauert es noch ein wenig. „Die Übernahme des Café Palais ist ab 1. April 2027 möglich oder nach Absprache auch vorher“, sagt Berglitsch, der noch nicht näher auf seine berufliche Zukunft eingehen will.

© Bettina Friedl Gastronom Josef „Seppi“ Berglitsch

Das Café mit 50 Sitzplätzen innen und 50 weiteren auf der Terrasse wird auf Wunsch voll ausgestattet übergeben, Interessenten können sich bezüglich der Ablöse für das Inventar bei Seppi Berglitsch unter der Nummer 0664 / 14 11 211 melden. Ein 3D-Rundgang durch das Lokal ist hier ersichtlich.