Der sechste Kran im Cargo Terminal Graz ist aufgebaut

Die Sieben-Millionen-Euro-Investition geht im November in Betrieb. Auch der Rohbau des neuen Headquarters ist fertiggestellt.

Der sechste Portalkran im Cargo Terminal Graz geht im November in Betrieb

Der Cargo Terminal Graz setzt seinen Wachstumskurs fort. Mit der Errichtung eines dritten Portalkrans auf der Anschlussbahn Nord wächst die Zahl der Portalkräne am Standort auf insgesamt sechs.

Der neue Portalkran des österreichischen Herstellers Künz ist speziell für einen leistungsstarken Umschlag intermodaler Ladeeinheiten konzipiert, teilte der Cargo Terminal am Donnerstag mit. Die Kräne auf der Anschlussbahn Nord bedienen eine Schienenlänge von rund 650 Meter, haben eine Hubhöhe von rund 18,5 Meter und eine maximale Hublast von 45 Tonnen. Hinzu kommt, dass der neue Kran – gleich wie die zwei bereits bestehenden – teil- und vollautomatisiert betrieben werden kann. Die Investitionssumme für die neue Krananlage beträgt rund 7 Millionen Euro.

© CTG/Werner Krug Die steirische Landespolitik und das Management des Cargo Terminals feierten Meilensteine

Der Probebetrieb soll Mitte September beginnen, Anfang November ist die Übergabe der Anlage an die Steiermärkischen Landesbahnen als Betreiber vorgesehen.

Parallel zum Ausbau der Terminalinfrastruktur schreitet auch das neue Headquarter des Cargo Terminals voran. Dort ist nun der Rohbau fertiggestellt.

Der Neubau umfasst auf drei Geschossen rund 3200 Quadratmeter Bürofläche und bietet Platz für bis zu 100 Mitarbeitende. Ergänzt wird das Raumangebot durch eine rund 800 Quadratmeter große Event- und Veranstaltungsfläche für bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund zehn Millionen Euro. Das Übersiedeln in die neuen Büroräumlichkeiten ist für das erste Quartal im Jahr 2027 vorgesehen.