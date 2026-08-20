Marathonverhandlung um Dürrehilfen und Klimagesetz

Die verfahrene Situation zwischen ÖVP und SPÖ hat sich entspannt, aber noch gibt es ein grünes Licht. Einigung wird für Freitag angestrebt.

Nach zwischenzeitlicher Eskalation haben sich die Regierungsparteien in der Verhandlung zu Dürrehilfen und dem Klimaschutzgesetz wieder angenähert. Am Donnerstag wird seit 10 Uhr in der Früh und nur mit wenigen Pausen dazwischen verhandelt. Ein Abschluss ist heute aber nicht zu erwarten.

SPÖ und Neos hatten sich am Mittwochabend wegen des Vorschlags der ÖVP zum Klimaschutzgesetz brüskiert gefühlt. Umgekehrt warf die Volkspartei der SPÖ vor, nur 50 Millionen Euro für die Dürrehilfen gewähren zu wollen, was Agrarminister Norbert Totschnig (ÖVP) als viel zu wenig bezeichnete.

Viele Detailfragen noch offen

Es waren auch viele technische Fragen der Umsetzung noch offen, weshalb in Regierungskreisen schon am Nachmittag damit gerechnet wurde, dass eine finale Einigung mitsamt allen Details frühestens am Freitag verkündet werden kann. Die Atmosphäre zwischen den Verhandlern dürfte sich aber am Donnerstag etwas entspannt haben.

Knackpunkt ist und bleibt aber das Klimaschutzgesetz, das eine Selbstverpflichtung enthalten soll, bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen und damit zehn Jahre früher als die EU-Vorgabe. ÖVP-Wirtschaftsbund und die Industriellenvereinigung lehnen dies entschieden ab. „Der Alleingang verschafft uns einen massiven Standortnachteil“, sagt IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Sanktionen seien allerdings ohnehin nicht vorgesehen, entgegnen die Neos. Das wird von der IV zwar bestätigt, es sei aber trotzdem verbindlich, weshalb ein Zieldatum 2040 entschieden abgelehnt werde.