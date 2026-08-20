70 km/h und Beifahrerin: Polizei stoppt E-Scooter-Raser in Kärnten

Ein 34-jähriger Mann raste mit einer Beifahrerin auf einem E-Scooter durch Klagenfurt. Dabei überholte er ein Auto im Überholverbot. Er wird angezeigt.

Auf dem E-Scooter standen gleich zwei Personen, die mit 70 km/h durch Klagenfurt rasten (Symbolfoto)

Bereits am 12. August kurz nach 12 Uhr nahm eine Polizeistreife auf der Klagenfurter Völkermarkter Straße einen E-Scooter Fahrer wahr, der stadtauswärts fuhr. Hinter ihm stand eine Frau am E-Scooter. Das gab die Polizei diesen Donnerstag bekannt.

Bei der Kreuzung Völkermarkter Straße mit der St. Jakober Straße bog er nach rechts ab und fuhr in Richtung Ebenthal. Auf der St. Jakober Straße beschleunigter er den E-Scooter, obwohl er verbotenerweise eine Mitfahrerin mitführte, auf über 70 km/h und überholte ein Auto. Für diesen Bereich besteht überdies ein Überholverbot.

Kurz danach wurde der 34-jährige Lenker und die Mitfahrerin (31) angehalten. Der 34-Jährige wird wegen mehrerer Verkehrsübertretungen angezeigt.