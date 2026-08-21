Caro Fux spricht bei „Walek wandert“ über ihren Amadeus-Sieg

Die Mürztaler Sängerin Caro Fux ist am Sonntagvormittag auf Ö3 zu hören und erzählt dort von ihrem Werdegang, dem Amadeus-Gewinn und ihrer neuen Single.

Als eine der bekanntesten Stimmen Österreichs nutzt Ö3-Moderator Tom Walek den August aktuell für Wanderungen mit Prominenten und kommt dabei mit seinen berühmten Gästen ins Gespräch. Nach Radprofi Felix Gall und Kabarettist Benedikt Mitmannsgruber ist Walek an diesem Sonntag mit Caro Fux unterwegs.

Auf dem Weg von Mürzzuschlag auf die Ganzalm gibt die Dialektpop-Sängerin dabei unter anderem Einblicke in den Moment, als sie Anfang des Jahres den Amadeus-Award als „Songwriterin des Jahres“ gewann. „Ich wollte gewinnen. Meine Eltern und Freunde von mir waren mit. Und ich habe beim Hingehen zu ihnen gesagt: ‚Ich sag’s euch gleich, wenn ich nichts gewinne, dann spinne ich‘“, erzählt die 33-Jährige.

Ausführlich geht die Mürztalerin zudem auf „das tiefste, tiefste Loch“ ihres Lebens ein und wie sie nach ihrem Burn-out wieder auf die Beine kam. Und: Fux verrät auch, worum es in ihrem neuen Song „Tätärä“, der am 28. August erscheint, geht. All das, gibt es am Sonntag (23. August) zwischen 9 und 11 Uhr auf Ö3 zu hören.