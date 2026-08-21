In Gröbming in die Welt des Programmierens eingetaucht

Die Wirtschaftskammer lud junge Talente auch in diesem Jahr wieder zur „Active Coding Week“.

Erste Erfahrungen mit unterschiedlichen Programmiersprachen, digitalen Werkzeugen und verschiedenen Technologien zu sammeln – das wurde Kindern und Jugendlichen im Alter von acht bis 15 Jahren auch heuer im Rahmen der „Active Coding Week“ wieder ermöglicht. In der Wirtschaftskammer-Servicestelle Gröbming kamen junge Technikbegeisterte aus der Region zusammen, eine Woche lang standen für sie Programmieren, Kreativität und gemeinsames Entdecken im Mittelpunkt.

Angeleitet von Trainerinnen und Trainern konnten die Teilnehmer „kleine Programme, Apps, Spiele oder Videos gestalten und dabei erleben, wie aus einer Idee durch gemeinsames Tüfteln ein funktionierendes digitales Projekt entsteht“, heißt es seitens der Wirtschaftskammer-Regionalstelle Ennstal/Salzkammergut.

Für den nötigen Ausgleich sorgte zwischendurch ein abwechlsungsreiches Bewegungsprogramm, so wurden unter anderem Ausflüge in die Natur gemacht oder auch diverse Trendsportarten ausprobiert.