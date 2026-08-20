Hubschraubereinsatz in Köflach: Radfahrerin kollidierte mit Baum

Die 44-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Donnerstagmittag, 20. August, ereignete sich in Köflach ein schwerer Fahrradunfall. Eine 44-Jährige war mit dem Fahrrad unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache vom Weg abkam und mit einem Baum kollidierte. Sie zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des Brustkorbs zu. Das Notarztteam und ein Rettungsteam des Roten Kreuzes Voitsberg-Köflach versorgten die verletzte Radfahrerin. Der Notarzthubschrauber Christophorus 17 brachte die Patientin schließlich in das Unfallkrankenhaus in Graz. Wie es genau zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.