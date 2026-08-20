Gesundheitsgefahr für Kinder: Rückruf von Slime-Knete

Wegen potenzieller Gesundheitsgefährdung wird eine Knete zurückgerufen, die bis August im Verkauf war.

Die Uouorose GmbH ruft Slime-Knete mit dem Namen „Bunny Mousse Bubbles“ und der Chargennummer WJ321 zurück. Im Produkt wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt, die eine potenzielle Gesundheitsgefährdung darstellen, heißt es in einer Mitteilung. Betroffen sind Waren, die von Dezember 2025 bis August 2026 verkauft wurden. Das Produkt soll nicht mehr weiter verwendet werden, appelliert das Unternehmen, dass eine Gesundheitsgefahr für Kinder bestehe.

Kunden, die das betroffene Produkt gekauft haben, können es in Uouorose-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassabon erstattet.