Musikalischer Spätsommer: Virtuose und empfindungstiefe Klänge

Der 38. Musikalische Spätsommer Gurk wurde diesmal in der Stiftskirche Ossiach mit feiner Kammermusik eröffnet

Es war eine kontrastreiche Gegenüberstellung von norddeutscher Musik, die vornehmlich dem Wort folgt, und einer musikalischen Bildersprache, die man als Angelpunkt der damaligen österreichischen Musikentwicklung sehen kann: Denn beim diesjährigen Eröffnungskonzert des Musikalischen Spätsommers, das diesmal nicht in Gurk, sondern in der Stiftskirche in Ossiach stattfand, wurden geistliche Solokantaten deutscher Komponisten den Instrumentalwerken des Österreichers Heinrich Ignaz Franz Biber gegenübergestellt.

Und so erklangen etwa die Kantaten „Singet dem Herrn ein neues Lied“ von Buxtehude und „Ergeuß dich zur Salbung der schmachtenden Seele“ von Telemann, wie auch „Christi Glieder ach bedenket“ von Bach. Johanna Zachhuber lieh ihnen ihren schönen Mezzosopran und sang sie mit großer Textverständlichkeit, sichersten Koloraturen, reich an Schattierungen und großer Stilsicherheit. Sie wird auch demnächst bei der Opernproduktion von Mozarts „Figaro“ als Cherubino auf der Heunburg (ab 28.8.) mitwirken.

Diffizile Violinsonaten

Der künstlerische Leiter des Spätsommers Fritz Kircher konnte auf seiner Barockvioline bei den extrem diffizilen Violinsonaten von Biber solistisch mit enormer, flinkfingriger Virtuosität und viel Ausdruck reüssieren. Begleitend als Basso continuo fungierten ungemein homogen Barbara Fischer (Violone) und Florian Birsak (Cembalo).

Für den heftigen Applaus gab es die umjubelte Kantate „Brillava protetto“ von Händel als Zugabe!