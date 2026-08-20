Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Wasserrohrburch im Süden von Wolfsberg

Durch einen größeren Rohrbruch ist die Wasserversorgung derzeit unterbrochen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten an der Behebung.

Wasserrohr wo Wasser rinnt
© IMAGO/Thomas Imo
Wasserrohrbruch bei Wolfsberg Süd
Wolfsberg (Gemeinde)Wasser

In der St. Stefaner Straße im Süden von Wolfsberg ist es heute Donnerstag, am 20. August, zu einem größeren Rohrbruch an einer Transportleitung gekommen. Betroffen ist der Bereich südlich des Kreisverkehrs beim Supermarkt Spar. Die Wasserversorgung ist dort derzeit unterbrochen.

Wie die Wolfsberger Stadtwerke GmbH in einem Facebook-Posting mitteilt, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits vor Ort und arbeiten an der Behebung des Schadens. Die vollständige Wiederherstellung der Wasserversorgung ist nach derzeitiger Einschätzung für etwa 17 Uhr vorgesehen. Die Stadtwerke bitten die betroffenen Haushalte um Verständnis und „wir bedanken uns für die Geduld während der Reparaturarbeiten.“

Mehr aus der Region