Tierischer Einsatz für die deutsche Polizei: Ein Schaf hat es sich in einem Bus gemütlich gemacht. So gemütlich, dass es sogar in die Waschanlage mitgefahren ist.

Määäächtig gestaunt dürften die Mitarbeiter eines Verkehrsunternehmens und die Polizei in Nordrhein-Westfalen haben, als sie den blinden Passagier entdeckt haben. In Lüdinghausen ist ein Schaf in einen abgestellten Linienbus eingestiegen und mit polizeilicher Begleitung durch die Waschanlage gefahren.

Mit Schaf durch die Waschstraße

Das Schaf büxte ein paar Tage zuvor von seinem Zuhause aus und lief auf das Betriebsgelände des Transportunternehmens. Dort machte es sich im Fußraum eines Vierersitzes in einem Linienbus bequem. Der Bus sei, laut Auskunft des Unternehmens, am Tag des Vorfalls in der Waschhalle gestanden. Während Mitarbeiter das Fahrzeug säuberten, sei das Tier durch die geöffnete Tür in den Bus gestiegen – ohne Fahrschein, versteht sich. Die logische Schlussfolgerung: Die Mitarbeiter verständigten die Polizei.

Nachdem der Bus aber schon in Position für eine Fahrt durch die Waschanlage stand, fuhr das Schaf im Bus mit durch die Waschanlage. Das Tier blieb, laut Polizei, trocken und weiterhin „ausgesprochen kooperativ“. Nach der Buswäsche holte der Besitzer das Schaf ab. Für das Unschuldslamm gilt die Unschuldsvermutung.