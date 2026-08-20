Rumänischer Kampfjet zerstört Seedrohne bei Förderplattform

Ein rumänischer F16-Kampfjet hat am Donnerstagmittag unweit der Erdgasförderplattform "Neptun Alpha" im Schwarzen Meer eine mit Sprengstoff beladene Seedrohne zerstört. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Bukarest wurde die Seedrohne mit der Bordkanone des Kampfjets unschädlich gemacht. Davor hatte die rumänische Küstenwache wegen eines im Schwarzen Meer nur wenige hundert Meter vor der Förderplattform aufgetauchten unbemannten Objekts Alarm geschlagen.

© APA/AFP Ein F16-Flieger in der Luft (Symbolbild)