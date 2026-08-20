Verschoben: Wegen Regen fällt Comedy in Feldkirchen ins Wasser

Die Stadtgemeinde Feldkirchen hätte heute vier bekannte Gesichter aus der ORF-Sendung „Narrisch guat“ nach Waiern gebracht. Die Show wird wegen Regen verschoben.

Peter Michael Kowal und Walter Vaschauner werden auch auf der Bühne stehen

Das für heute Abend anberaumte „Narrisch Guat“ Programm in Feldkirchen muss aufgrund des schlechten Wetters verschoben werden. Der neue Termin ist Donnerstag, 27. August, um 19.30 Uhr im Kuhpark Waiern.

Das Tourismusreferat der Stadtgemeinde Feldkirchen und Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen) laden in Kooperation mit Peter Kowal, Präsident des Feldkirchner Faschingsklubs, zu diesem Open-Air-Kabarettabend. „Wir freuen uns, euch nächste Woche bei hoffentlich ‚narrisch guatem‘ Wetter begrüßen zu dürfen“, teilen die Veranstalter mit.

Die weibliche Vertreterin der „narrisch guaten“ Runde ist „Bestatterin Herta“, verkörpert von Katrin Winkler-Jandl. Bekannt wurde sie durch die Faschingssitzungen in Völkermarkt, wo sie den Grundstein für ihre erfolgreiche Kabarettkarriere legte. Aus den Reihen des Feldkirchner Faschingsklubs kommen Walter Vaschauner, der als „Scherzinger Sige“ auftritt, und Peter Kowal. Beide zählen seit Jahren zu den bekannten Gesichtern von „Narrisch guat“. Komplettiert wird das Ensemble vom Gesangsparodisten Heinz Lagler aus Althofen, der nationale und internationale Stars mit humorvollen Imitationen auf die Bühne bringt. Eintritt: Freiwillige Spende.