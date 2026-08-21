Sandra Bullock spricht erstmals über Tod ihres langjährigen Partners

2023 verstarb der langjährige Partner von Sandra Bullock an einer ALS-Erkrankung. Nun sprach die Schauspielerin über die Zeit vor und nach seinem Tod.

Vor knapp drei Jahren starb Bryan Randall, langjähriger Partner von Hollywood-Star Sandra Bullock, an einer bis dahin geheim gehaltenen ALS-Erkrankung. Nun sprach Bullock erstmals in einem Podcast über den Tod ihres Partners.

Rund um die Krankheit des 57-Jährigen wurde ein großes Geheimnis gemacht, bis er schließlich am 5. August 2023 verstarb. Drei Jahre lang kämpfte er gegen die unheilbare neurodegenerative Erkrankung, die die Nervenzellen schädigt und Muskelschwäche verursacht. Zu Randalls Lebzeiten wussten nur wenige Menschen von der Diagnose, was sein eigener Wunsch gewesen sei, so Bullock.

Isoliert gefühlt

„Er hat mich gebeten, es nicht zu erzählen“, sagt Bullock in dem Podcast. Zwar respektierte sie diese Entscheidung, nahm die Situation allerdings als große emotionale Belastung wahr. „Ich habe mich isoliert gefühlt.“

Die Corona-Pandemie verschärfte ihre Lage zusätzlich. Während Lockdowns und Kontaktbeschränkungen das öffentliche Leben bestimmten, kümmerte sich Bullock im privaten Rahmen um ihren schwer kranken Partner und zog zugleich ihre Kinder groß. Parallel musste sie mit der fortschreitenden Verschlechterung seines Zustands umgehen. Zu ihrem Alltag gehörten auch medizinische Behandlungen und die Teilnahme an Medikamentenstudien. Nach Bullocks Schilderung setzte ihre Trauer nicht erst mit Randalls Tod ein. Über Jahre hinweg habe sie miterlebt, wie sich sein körperlicher und geistiger Zustand veränderte. Deshalb habe der Abschied für sie bereits lange vor seinem Tod begonnen.

© IMAGO/Survivor,PacificCoastNews / Avalon Glückliche Zeiten 2016: Sandra Bullock und ihr Partner Bryan Randall, der 2023 verstarb

Seit 2015 ein Paar

Oscar-Preisträgerin Bullock und Randall lernten sich laut "People" im Jänner 2015 kennen, als er die Geburtstagsparty ihres Adoptivsohnes Louis fotografierte. In dem Jahr adoptierte Bullock ihr zweites Kind, die damals zweijährige Laila. Randall brachte eine Tochter in die Beziehung mit. Im Dezember 2021 sagte Bullock in der Facebook-Talkshow "Red Table Talk", "ich habe die Liebe meines Lebens" gefunden. Ende 2022 wurden Gerüchte laut, das Paar hätte sich getrennt. Doch der 57-Jährige soll laut mehreren Berichten zu dem damaligen Zeitpunkt schon pflegebedürftig gewesen sein, daher gab es keine gemeinsamen Bilder des Paares mehr. Die Schauspielerin äußerte sich bisher noch nicht zum Tod von Bryan Randall.

Bullock war mit Filmen wie "Speed" und "Während du schliefst" bekannt geworden und hatte 2010 für "Blind Side – die große Chance" den Oscar bekommen. Zwischen 2005 und 2010 war sie mit dem TV-Moderator Jesse James verheiratet.