ORF eröffnet neues Nahost-Büro: Paul Huemer wird es leiten 

Bairut statt Kairo im Korrespondentennetz: Der ORF errichtet Mitte September in der libanesischen Hauptstadt ein neues Nahost-Büro. Mit Aufbau und Führung wird ORF-Auslandsjournalist Paul Huemer betraut.

„Paul Huemer hat zuletzt schon in zahlreichen Einsätzen in der Region sein journalistisches Können unter Beweis gestellt. Ich freue mich, dass wir mit ihm einen absoluten Nahost-Kenner und Top-Profi entsenden können. Ich wünsche Paul Huemer viel Erfolg und alles Gute bei der zukünftigen Herausforderung“, erklärte ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurner anlässlich der Bestellung von Huemer zum Leiter des neuen ORF-Korrespondentenbüros in Beirut. Der 31-jährige Oberösterreicher studierte Geschichte mit Schwerpunkt Arabistik und islamische Geschichte. Seit fünf Jahren ist er Teil der ORF-Auslandsredaktion und berichtete aus Krisen- und Konfliktregionen wie der Ukraine und der Golfregion. Zuletzt reiste er durch Afrika, um vor Ort für den ORF zu berichten.

Schon letzten Dezember ließ der damalige ORF-Boss Weißmann wissen, dass das neue Büro „sukzessive die Aufgaben des Büros in Kairo übernehmen soll“. Man habe sich für den Standort entschieden, da sich im Libanon zentrale Konfliktthemen der Region verdichten, ein relativ hohes Maß an Pressefreiheit gegeben sowie eine gut ausgebaute Medien- und Produktionsinfrastruktur vorhanden sei, hieß es nun in einer ORF-Aussendung. Für Beirut sprach zudem die geografische Nähe zu Syrien sowie die relativ einfache Erreichbarkeit relevanter Grenzgebiete.

Neuaufstellung des Korrespondentennetzes

„Die Region begleitet mich seit vielen Jahren – beruflich wie persönlich – und Beirut ist für mich ein großartiger Ausgangspunkt, um die Entwicklungen im Libanon und in der gesamten Region zu begleiten“, wird Huemer zitiert. Das Büro in Ägypten, wo Karim El-Gawhary tätig war, wird im Rahmen der Neuaufstellung des Korrespondentennetzes und eines Generationenwechsels wie geplant aufgegeben bzw. wurde es bereits im Juli geschlossen. Das ORF-Büro in Tel Aviv leitet derzeit interimistisch Christian Staudinger (zweiter Mann in Israel: Nikolaus Wildner); David Kriegleder kehrte auf eigenen Wunsch im Sommer zurück nach Wien. Die Leitung des Büros in Tel Aviv soll demnächst ausgeschrieben werden.

Derzeit sind 23 Korrespondentinnen und Korrespondenten in 16 Auslandsbüros für den ORF tätig.