Diese Steirerin bekam ein zweites Mal das Leben geschenkt

Als Josefine Mohapps Herz stillstand, glaubten selbst ihre Ärzte kaum daran, dass sie sie ins Leben zurückholen können. Doch es ist gelungen.

„Das habe ich alles gehabt?“ Josefine Mohapp kann es selbst nicht glauben, wenn sie heute hört, was sie an jenem 23. März alles durchlebt hat – und schlussendlich überlebt hat. Dieser Montag im Frühjahr 2026 begann für die Kalsdorferin mit starken Brustschmerzen, ihr Mann verständigte sofort die Rettung. Seine schnelle Reaktion war das erste Glied in einer Kette glücklicher Umstände und modernster Medizin, das schließlich das Leben seiner Frau retten sollte. Oder, wie Josefine Mohapp es selbst nennt: „Es ist ein Wunder, dass ich heute hier stehen kann.“

Doch zunächst sah vieles nicht danach aus, dass der schwere Herzinfarkt, den Mohapp an jenem Montag erlitt, in einem Happy End münden würde. Denn als der Notarzt eintraf, erlitt die 68-Jährige einen Herz-Kreislauf-Stillstand: Ihr Herz stand still, kein Blut wurde mehr durch ihren Körper gepumpt, kein Sauerstoff zu den Organen transportiert. Das Rettungsteam begann sofort mit der Wiederbelebung und hörte damit nicht auf, bis Mohapp ins Krankenhaus LKH Graz II, Standort West, eingeliefert wurde. Dort übernahm das Team um Tina Muhr die Patientin, die zwischen Leben und Tod schwebte. „Anfangs hat es wirklich nicht gut ausgeschaut, Frau Mohapp ist von einer Komplikation in die nächste geschlittert“, erinnert sich Tina Muhr, die die kardiologische Intensivstation leitet.

Beim Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute. — Tina Muhr , Intensivmedizinerin

Einen ganzen Tag lang um ihr Leben gekämpft

Rund 45 Minuten wurde Mohapp reanimiert, insgesamt kämpfte das Team im Herzkatheterlabor und auf der kardiologischen Intensivstation von 8 Uhr morgens bis zum späten Nachmittag um ihr Leben. „Um 17 Uhr habe ich mich an diesem Tag das erste Mal hingesetzt, um etwas zu essen“, erinnert sich Intensivmedizinerin Muhr. Fünf Pflegerinnen und Pfleger sowie vier Ärztinnen und Ärzte holten Mohapp ins Leben zurück. Ihr Kreislauf war kaum stabil zu halten, starke Blutungen setzten ein, dazu kamen noch Herzrhythmusstörungen – doch Mohapp überlebte diesen Montag, entgegen allen Wahrscheinlichkeiten. „Das liegt natürlich auch daran, dass das Rettungsteam vor Ort schon alles richtig gemacht und perfekte Arbeit geleistet hat“, betont Muhr. Somit war es für Josefine Mohapp, die alle nur Josy nennen, bei aller Tragik großes Glück, dass ihr Herz in dem Moment stehen blieb, als bereits ein Notarzt neben ihr stand. „Beim Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute“, betont Muhr, und daher ist es auch so wichtig, dass jede und jeder Erste Hilfe leistet, wenn ein Mensch zusammenbricht.

Bereits wenige Minuten nach dem Kreislaufstillstand treten Schäden am Gehirn auf, wenn keine Erste Hilfe geleistet wird. Viel zu oft kommen Rettungsteams zu einem Einsatz mit Herz-Kreislauf-Stillstand, bei dem die Hilfe zu spät kommt – hätte jemand vor Ort geholfen und eine Herzdruckmassage gemacht, hätten Betroffene viel bessere Überlebenschancen. Rettungskräfte und Mediziner werden nicht müde, zu betonen: Falsch ist im Notfall nur, gar nichts zu tun.

Keine Erinnerung an den Schicksalstag

Für das Überleben von Frau Mohapp wurde vom Behandlungsteam alles getan, was die Spitzenmedizin hergibt: Maschinen übernahmen die Funktionen ihrer Organe, dafür wurde sie in den künstlichen Tiefschlaf versetzt. Doch schon am zweiten Tag zeigte sich: Die Patientin stabilisierte sich. Nach sieben Tagen hatte sich Mohapps Körper so weit erholt, dass sie wieder selbstständig atmen konnte und der Beatmungsschlauch gezogen wurde. Und am nächsten Morgen fragte Mohapp ihre Ärztin Tina Muhr: „Wo bin ich und was ist passiert?“ Diese Frage hat Muhr in der Krankenakte notiert.

Der Fall von „Josy“ Mohapp ist auch deshalb so besonders, weil sie schon kurz nach dem Aufwachen wieder „voll ansprechbar und orientiert war“, beschreibt Muhr. Das ist nicht selbstverständlich, denn gerade nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand sei es häufig so, dass die Patienten sehr lange brauchen, bis sie wieder ganz klar sind – manchmal passiert das auch gar nicht mehr. „Durch den Kreislaufstillstand wird das Gehirn nicht ausreichend durchblutet, das kann zu schweren Einschränkungen führen, bis dahin, dass Betroffene gar nie mehr ganz wach werden“, erklärt Muhr. Umso schöner sei es gewesen, als sich zeigte, dass Mohapp gar keine Einschränkungen hatte. Nur an den 23. März und die Woche danach hat sie bis heute gar keine Erinnerung.

© Klz / Stefan Pajman Josefine Mohapp, genannt Josy, und ihre Ärztin Tina Muhr

„Dafür machen wir unseren Job“

Für Tina Muhr und das intensivmedizinische Team ist der Fall Mohapp eine große Motivation: „An solchen Patienten sehen wir, wofür wir unseren Job machen. Das wissen auch meine Kinder zuhause: Wenn ich gerufen werde, dann fahre ich in die Klinik.“ Wenn ein so schwerer Fall so ausgeht, ist das für Intensivmedizinerin Muhr „extrem motivierend und wunderschön – vor allem, wenn wir sehen, dass ein Mensch nach so einer Krise wieder voll ins Leben zurückfindet.“

Heute, so bestätigt Josefine Mohapp, lebt sie ihren Alltag wieder wie vor dem schicksalhaften Montag, nur mit drei Stents mehr im Brustkorb und als Ex-Raucherin. „Das habe ich gleich gesagt: Nie mehr will ich rauchen“, sagt Mohapp. Ihren Lebenswillen angefacht hat auch der Gedanke an ihren Mann, der selbst schwer krank ist: „Deshalb wollte ich auch schnell aus dem Krankenhaus raus, ich will für meinen Mann da sein.“

Sanitäter erkannte Patientin wieder

Eine Begegnung ging Mohapp besonders nahe: Zurück zuhause war sie in Kalsdorf unterwegs, als plötzlich ein Rettungswagen neben ihr hielt. Drinnen saß jener Rettungssanitäter, der sie an jenem 23. März erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht hatte. „Er hat sich so gefreut, mich zu sehen, und konnte auch kaum glauben, dass es mir wieder so gut geht“, erzählt die 68-Jährige. Im September wird Mohapp ihren 69. Geburtstag feiern – und in den kommenden Jahren wird sie jedes Jahr einen zweiten Geburtstag feiern: den 23. März, an dem ihr ein zweites Mal das Leben geschenkt wurde.