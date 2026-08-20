Nahe der Kärntner Grenze: 815 Hektar Wald in Friaul verbrannt

Seit Tagen kämpfen Einsatzkräfte in Friaul-Julisch Venetien gegen Waldbrände. Die Lage habe sich gebessert, aber die Situation bleibt angespannt.

Auch wenn die besonders kritische Phase nach Einschätzung der Behörden inzwischen weitgehend überwunden ist, gibt es nahe der Kärntner Grenze noch keinen Grund zur Entwarnung: Nach dem aktuellen Lagebericht der Zivilschutzbehörde werden mehrere Brandstellen weiterhin vom regionalen Forstdienst kontrolliert.

Hoffen auf Niederschlag

Betroffen ist unter anderem der Monte Nero bei Tarvis. Auch am Monte Palavierte im Gemeindegebiet von Tolmezzo bleibt ein Brandherd aktiv. Am Monte Amariana bei Amaro ist die Situation dagegen inzwischen unter Kontrolle – dort machte eine Madonna, die von den Flammen verschont wurde, Schlagzeilen.

Trotz der verbesserten Situation bleiben Verkehrsmaßnahmen in Kraft. Die Regionalstraße UD 125 zwischen Tolmezzo und Amaro ist weiterhin gesperrt, der Verkehr wird über die Staatsstraße SS 52 Carnica umgeleitet. Auch eine Gemeindestraße bei Amaro bleibt geschlossen.

Eine entscheidende Rolle könnte nun das Wetter spielen: Bis Freitag werden in der Region weitere Gewitter und Niederschläge erwartet. Die Behörden hoffen darauf, dass die angekündigten Regenfälle dazu beitragen, die letzten Brandherde endgültig zu löschen.

„Funktionierende Nachbarschaft“

Nach Abstimmung mit den Behörden in Friaul-Julisch Venetien teilte Kärntens Katastrophenschutzreferent, Landeshauptmann Daniel Fellner mit, dass die friaulische Feuerwehr kein Löschwasser aus dem Weißensee benötige. „Der teilweise Dreiländer-Hilfseinsatz ist im Moment ausgesetzt“, ließ Fellner am Donnerstag verlautbaren.

© Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung Daniel Fellner: „Dass zurzeit keine Wasserentnahmen mehr nötig sind, ist eine positive Nachricht.“

„Der grenzüberschreitende Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft in den vergangenen Tagen haben eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Nachbarschaft in Krisenzeiten ist. Dass zurzeit keine Wasserentnahmen mehr nötig sind, ist eine positive Nachricht“, erklärte Fellner.

Seewasserspiegel im Weißensee gesunken

Insgesamt wurde bisher an sieben Tagen Löschwasser aus dem Weißensee entnommen, im Schnitt waren täglich 18 Personen – von der Bezirkshauptmannschaft Spittal, der Gemeinde Weißensee sowie Feuerwehr, Polizei, Wasserrettung, Österreichische Bundesforste und Katastrophenschutz des Landes Kärnten - im Einsatz.

© APA / Expa/ Johann Groder Aufnahme vom 17. August 2026: Wasseraufnahme am Weißensee, um die Waldbrände nahe Tolmezzo und Illegio sowie bei Chiusaforte zu bekämpfen

Geflogen wurde 45 Mal, 39 Mal war die italienische Canadair im Einsatz, sechs Mal der Air Tractor (siehe Video unten von Georg Bachhiesl). Auch Slowenien beteiligte sich an den Hilfseinsätzen. Für diesen siebentägigen Löschwassereinsatz wurden rund 252.000 Liter Wasser aus dem Weißensee entnommen. Dadurch habe sich der Seewasserspiegel um 0,039 Millimeter vermindert. Dies liege deutlich unter dem Wasservolumen, das an einem durchschnittlichen Sommertag am Weißensee verdunstet, gab die Abteilung Wasserwirtschaft bekannt.

Die Löschwassermenge wurde für die größten Brände Friauls in den Gebieten Tolmezzo und Amaro mit dem Monte Amariana und dem Cuel Feltron benötigt, teilte Florian Steiner vom KAT-Bereitschaftsdienst mit.

Hunderte Kräfte im Einsatz

Das Feuer hat rund 815 Hektar zerstört. Auf italienischer Seite waren für die Brandbekämpfung und Überwachung der Glutnester bis dato rund 700 Personen mit 300 Fahrzeugen im Einsatz. Rund 360 Flugstunden waren die Löschflugzeuge unterwegs. Von 18. Juni bis 13. Juli gab es 17 Brandherde zu bekämpfen, von 14. Juli bis 14. August hat sich die Zahl der Brandherde mit 35 mehr als verdoppelt.

Die Lage werde von den Kärntner Behörden in Abstimmung mit den italienischen Partnern weiterhin laufend beobachtet. Sollte sich die Situation in Friaul wieder verschärfen und neuerliche Unterstützungsmaßnahmen am Weißensee notwendig werden, sind die Kärntner Einsatzstrukturen jederzeit handlungsbereit, sagte Fellner.