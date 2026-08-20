Anti-Teilzeit-Kanzler Merz als Ferien-Kaiser

Der deutsche Kanzler verdonnert den Rest der Republik gern dazu, mehr zu arbeiten. Für ihn selbst sieht er das ein wenig anders. Seit er sich am 29. Juli in den Urlaub verabschiedet hat, gibt es kein Lebenszeichen mehr.

Der Kanzler macht Urlaub. Das ist normal. Große Ferien, wie es in Deutschland heißt, sind in der Bundesrepublik üblich, schon fürs Kindergartenkind. Sechs bis sieben Wochen, je nach Bundesland, ist dann mal nichts mit Lernen und Bravsein und in einem fort Beweise Abliefern für die eigene Problemlösungskompetenz.

Friedrich Merz findet, er hat sich das auch verdient, nach langen 15 Amtsmonaten. Also sagt er am 29. Juli in ein paar Mikrofone und Kameras: „Okay, so, vielen Dank, schöne Ferien, dir auch, ja ja, tschüss!“ Und ist dann mal weg.

Allerdings ist der Kanzler bisher nicht wieder aufgetaucht – was, angesichts des Niedrigwassers überall, so ganz grundsätzlich ja schon fast unmöglich ist. Nun gut, der Tegernsee, wo der Kanzler vermutet wird, ist im Mittel mehr als 35 Meter tief, Merz’ Frau Charlotte – so hat die Münchner „Abendzeitung“ (AZ) im Frühling vor einem Jahr recherchiert – hat dort ein Anwesen ererbt. Exakt „ein Häuserl“. Die Einordnung als Kleinimmobilie – „ein Wohnzimmer und eine kleine Küche, im oberen Stockwerk sind mehrere Schlafräume“ – stammt von der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die laut „AZ“ eng mit Merz befreundet und schon mehrfach sein Gast gewesen ist. Vielleicht ja auch in den zurückliegenden 21 Tagen. Und weil Ilse Aigner als künftige Bundespräsidentin im Gespräch ist, sogar sehr wahrscheinlich: Deshalb könnte ein solches Treffen als Arbeit durchgehen, irgendwie und sowieso.

© Picturedesk/Axel Heimken Dass Merz privat ein Flugzeug besitzt, wurde ihm häufig angekreidet. Nun ist man entsprechend bemüht, das mutmaßliche Urlaubsdomizil des Kanzlers als nicht zu luxuriös erscheinen zu lassen

„Der Kanzler beobachtet immer alles“

Aber der Kanzler sagt nicht, was er tut. Er ist einfach nur weg, und statt seiner sprechen – nomen est omen – die Regierungssprecher. Gerade hat Sebastian Hille das Sagen – einfach, weil er nicht im Urlaub ist. Der CSU-Mann ist aber vielleicht nicht ganz so nah dran am Ferien-Merz von der CDU. Aber Hille weiß: „Der Kanzler beobachtet immer, egal wo er sich aufhält, was in Deutschland in Europa und in der Welt passiert.“

Das ist, schon allein in der Bundesrepublik, dann doch einiges. Rekord an Hitzetoten, Rekord beim Niedrigwasser, Rekord-Waldbrand in Nordrhein-Westfalen. Dazu der vielleicht im letzten Moment vereitelte Drohnenanschlag am Flughafen in Leipzig. Glaubt man Hille, schaut Merz überall ganz genau hin. Und denkt, vielleicht, auch darüber nach, wann er dazu etwas sagen will. Hilles Version: „Er äußert sich dann, wenn er sich äußert.“

Hille, ein Muster an Eloquenz und Verbindlichkeit und Loyalität, klingt dieser Tage nicht ganz glücklich beim Regierungssprechen. Er sagt dann, auf die Frage, wann für den Kanzler denn Urlaubsschluss sei: „Ein Bundeskanzler, auch wenn er mal ein paar Tage versucht auszuspannen, ist natürlich immer im Dienst. Von daher kann man auch keinen Endpunkt sozusagen nennen, wann diese Zeit vorbei ist.“ Das sind sehr viele Worte – für faktisch nichts.

Merkel sagte selbst nichts

Angela Merkel, Merz’ von ihm zutiefst verachtete Vorgängerin, übernahm das Nichtssagen immerhin selbst. In ihrer Sommer-Pressekonferenz 2013, sie war da im achten Jahr Kanzlerin, tat sie, knapp vor ihrem Start in die Ferien, kund: „Mit der Erholung bei der Bundeskanzlerin ist es so, dass man sich am sichersten bei der Arbeit erholt.“

Auch das sieht Merz, offenbar, ein wenig anders. Dass der Co-Chef der Grünen, Felix Banaszak ätzt, „Auf Feigheit, Bräsigkeit und Ignoranz kann man keine Kanzlerschaft aufbauen“ – geht ihm sonstwo vorbei. Dass die sozialen Netzwerke beben vor Häme über den Mann, der den Rest der Republik gerne faul und bequem schilt – „Mit Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand dieses Landes nicht erhalten können“ – und ihm dort dieses Zitat um die Ohren fliegt: Scheint dem Kanzler egal. Zumindest treibt es ihn nicht aus dem Urlaub zurück.

Den Profit, von dem der schweigende Merz ja angeblich so viel versteht, hat die Altkanzlerin. Die mal wieder glänzt, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Nur, weil sie damals gesagt hat: „Wenn Sorgen und Nöte auftreten, stehe ich zur Verfügung. Das ist meine Aufgabe.“ Vielleicht verrät der Kanzler ja doch irgendwann noch, was er für seine hält. Wenn er dann in den großen Ferien gewesen sein wird.