Jahrelang hat Tennis-Ass Nick Kyrgios seinen persönlichen Feldzug gegen Dopingsünder geführt. Jetzt wurde der Australier selbst zum Angeklagten.

Nick Kyrgios zählt zu den polarisierendsten Persönlichkeiten im Tenniszirkus. Die einen lieben den Exzentriker, die anderen können den Australier nicht ausstehen. Außer Frage steht, dass das „Enfant terrible“ mit seinem spektakulären Spielstil und seinen Mätzchen auf und neben dem Platz die Szene in den vergangenen Jahren belebt hat. Nicht selten schoss der siebenfache Turniersieger und Wimbledon-Finalist (2022) mit seinem Benehmen allerdings weit über das Ziel hinaus und bekam dafür auch die Rechnung in Form von Sperren und Geldstrafen serviert. 2016 wurden dem Tennis-Rüpel aus „Down Under“ sogar verpflichtende Sitzungen bei einem Sportpsychologen aufgebrummt.

Doch tat sich Kyrgios in der Vergangenheit nicht nur mit tollen Schlägen sowie Disziplinlosigkeiten hervor, sondern schlüpfte auch gerne in die Rolle eines Anklägers. Sobald auf der ATP- oder WTA-Tour Rauch aufging, kommentierte der Sohn eines griechischen Vaters und einer halb-malaysischen Mutter das Geschehen auf den sozialen Plattformen. Meist in einer sehr kritischen, rüden Weise, die ihm unter seinen Kollegen viele Feindschaften einbrachte.

Vor allem wenn es um Dopingvergehen ging, trat Kyrgios als Richter auf und verurteilte die Beschuldigten als gewissenlose Betrüger. So zuletzt geschehen zu Beginn der Saison 2025, als er nach dem Bekanntwerden der Dopingfälle von Jannik Sinner und Iga Swiatek über die beiden Spieler schimpfte, jeweils eine zweijährige Sperre forderte und das System als „Schande für den Sport“ bezeichnete.

Gut in Erinnerung ist auch noch die Reaktion des 31-Jährigen im Jahr 2023, als bekannt wurde, dass Simona Halep des Dopings überführt und gesperrt worden war. „Ich schätze, wenn ich ähnliche Dinge nehmen würde, die zu einer vierjährigen Sperre führen würden, hätte ich ungefähr fünf Slams“, ätzte der Rechtshänder aus Canberra damals auf „X“. Die ehemalige Weltranglistenerste aus Rumänien, deren vierjährige Sperre später vom CAS auf neun Monate verkürzt wurde, hat diese Gemeinheit nicht vergessen. Als nun bekannt wurde, dass im Blut von Kyrgios Kokainrückstände gefunden wurden und die ITIA den Australier vorläufig suspendiert hat, reagierte sie auf Instagram: „Tritt niemals nach, wenn jemand am Boden liegt. Das Leben hat seine eigene Art, die Rollen zu vertauschen. Und eine noch eigenartigere Art, zu offenbaren, was ein Unfall war – und was eine freie Entscheidung.“

© Instagram Simona Haleps Botschaft an Nick Kyrgios

Es ist wohl nur eine erste prominente Reaktion auf den Dopingfall Kyrgios. Nach Bekanntwerden der vorläufigen Sperre (die Dauer ist noch nicht bekannt, der Tennisprofi legte keine Berufung ein) schrieb er in einem Post auf Instagram von „einem großen Fehler“ und dass er die „volle Verantwortung“ übernehme.

Inwieweit geläutert Kyrgios aus diesem Fall herausgehen wird, ist nicht einzuschätzen. Allerdings sollte ihn die aktuelle Situation zumindest eines lehren: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt am Ende selbst hinein.