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Polizei warnt Kärntner vor gefälschten Bank-Webseiten
Kunden von verschiedenen Bankinstituten werden über einen gefälschten Link zu einer täuschend echten Webseite geleitet.
Derzeit tritt in Kärnten laut einer Warnung der Polizei vermehrt folgendes Betrugsphänomen in Erscheinung. Die Kunden von verschiedenen Bankinstituten werden über einen gefälschten Link zu einer täuschend echten Webseite bzw. Eins-zu-Eins-Kopie der Bank geleitet, um dort ihre Online-Banking-Zugangsdaten bekanntzugeben.
Dadurch werden Überweisungen durchgeführt, die das Opfer unbewusst, oder gar nicht autorisiert hat. „Es handelt sich um Webseiten, die sich zum Originallink oft nur durch einen Buchstaben unterscheiden“, so die Polizei, die folgende Vorsichtsmaßnahmen veröffentlichte:
- Betrüger schalten gefälschte Web- oder Loginseiten auf Suchmaschinen und in sozialen Netzwerken. Geben Sie am Computer die URL sicherheitshalber immer manuell ein.
- Prüfen Sie den Link der Webseite, sowie die Login-Seite der Bank genau, oft findet man darin einen Hinweis (z. B. falscher Buchstabe) für Betrug.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie nach der Anmeldung bei Ihrer Bank aufgefordert werden, bekannte Daten, wie Name, Adresse oder IBAN erneut einzugeben.
- Informieren Sie sich auf der Homepage des Bundeskriminalamtes über die verschiedenen Betrugsphänomene. Link: www.bundeskriminalamt.at unter dem Reiter Prävention & Opferhilfe.
- Ist der Schaden bereits eingetreten, setzen Sie sich unverzüglich mit Ihrer Bank in Verbindung, um Ihr Online-Banking bzw. Ihr Bankkonto und Ihre Karten zu sperren. Ändern Sie Ihre Zugangsdaten und Passwörter. Dokumentieren Sie die Zahlungs- und Kontoinformationen der Betrüger und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.