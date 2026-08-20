Polizei warnt Kärntner vor gefälschten Bank-Webseiten

Kunden von verschiedenen Bankinstituten werden über einen gefälschten Link zu einer täuschend echten Webseite geleitet.

Schnell kann es gehen und das ersparte Geld ist weg

Derzeit tritt in Kärnten laut einer Warnung der Polizei vermehrt folgendes Betrugsphänomen in Erscheinung. Die Kunden von verschiedenen Bankinstituten werden über einen gefälschten Link zu einer täuschend echten Webseite bzw. Eins-zu-Eins-Kopie der Bank geleitet, um dort ihre Online-Banking-Zugangsdaten bekanntzugeben.

Dadurch werden Überweisungen durchgeführt, die das Opfer unbewusst, oder gar nicht autorisiert hat. „Es handelt sich um Webseiten, die sich zum Originallink oft nur durch einen Buchstaben unterscheiden“, so die Polizei, die folgende Vorsichtsmaßnahmen veröffentlichte: