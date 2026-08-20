Liebescomeback? US-Rapper Post Malone soll sich verlobt haben

Ein Video zeigt US-Star Post Malone verlobt mit Stylistin Christy Lee. Offiziell bestätigt wurde die Verlobung von dem Paar noch nicht.

US-Sänger und Rapper Post Malone hat sich offenbar verlobt. Denn ein Instagram-Video zeigt ihn nicht nur in einem innigen Kuss mit Christy Lee, sondern auch ein besonders funkelndes Detail: An dem linken Ringfinger der Stylistin glitzert ein riesiger Diamantring. Laut TMZ soll der Musiker seiner Partnerin in Utah die Frage aller Fragen gestellt haben. Für den besonderen Anlass sollen mehrere Freunde des Paares angereist sein. Eine persönliche Bestätigung der Verlobung gab es von den beiden bislang nicht.

Dieser Liebesbeweis kommt für die meisten Fans überraschend, wurde doch im vergangenen Sommer die Trennung der beiden öffentlich. Offensichtlich kam es zu einem Liebescomeback, wie das Video zeigt. Weitere Einzelheiten zu dem Antrag und dem glänzenden Klunker sind derzeit nicht bekannt.

Wenig über Privatleben bekannt

Erstmals wurde das Paar im Jänner 2025 in Rom zusammen gesichtet. Knapp ein halbes Jahr später soll es zur Trennung gekommen sein, die genauen Gründe sind unklar. Ebenfalls unklar ist es, wie es zur Versöhnung der beiden kam. Generell hält sich der Rapper bedeckt, wenn es um sein Privatleben und Beziehungen geht.