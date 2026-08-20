Bachmann-Preis: Schwens-Harrant legt „Jurypause“ ein

Neue ORF-Koordinatorin Barbara Frank: „Wer ihr nachfolgt, wird im Herbst bekannt gegeben, so wie auch die restliche Juryzusammensetzung“

Brigitte Schwens-Harrant, Feuilleton-Chefin der Wochenzeitung „Die Furche“ wird nach sieben Jahren als Jurymitglied beim Bachmann-Preis eine „Jurypause“ einlegen. „Wer ihr nachfolgt, wird im Herbst bekannt gegeben, so wie auch die restliche Juryzusammensetzung“, so Barbara Frank, neue ORF-Koordinatorin der Veranstaltung, die heuer ihr 50-Jahr-Jubiläum feierte, zur APA. Bereits bekannt ist, dass Insa Wilke dem zurückgetretenen Juryvorsitzenden Klaus Kastberger nachfolgt.

„Suche nach interessanten Stimmen“

In einem am Donnerstag in der „Furche“ erschienenen Text wirft Schwens-Harrant einen Blick zurück und verleiht der Hoffnung Ausdruck, es möge „weiterhin solche Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt geben, die dem Quotendruck standhalten und der PR mächtiger Verlage widerstehen. Mögen Jurorinnen und Juroren eigenständig und unabhängig mit feinem Gespür für Sprache auf die Suche nach interessanten literarischen Stimmen gehen und diese dann auch vehement verteidigen (was mir rückblickend nicht immer so gelungen ist, wie ich wollte). Möge die Veranstaltung nicht zum Marktplatz verkommen, der bloß das zu Gehör bringt, was wir eh allüberall hören.“