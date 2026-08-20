Österreicher verloren 115,4 Millionen Euro durch Betrüger

Tendenz steigend: Von 1000 Euro landen 1,6 Cent bei Betrügern. Auch Künstliche Intelligenz eröffnet Betrügern neue Möglichkeiten.

Im Vorjahr wurden in Österreich rund 351.000 betrügerische Transaktionen registriert. Das zeigt die aktuelle Auswertung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Dabei geht es um Überweisungen, Kartenzahlungen, Bargeldbehebungen mit Karte, Lastschriften, E-Geld-Zahlungen, Finanztransfers und Scheckzahlungen. Die durchschnittliche Schadenssumme pro Betrugsfall beträgt rund 329 Euro. Dabei zeigen sich jedoch große Unterschiede zwischen den einzelnen Zahlungsarten: Neun von zehn Betrugsfällen entfallen auf Kartenzahlungen, bei denen der durchschnittliche Schaden mit rund 75 Euro vergleichsweise gering ist.

Deutlich höhere Schadenssumme

Der Schaden ist deutlich höher als noch 2024: Im Vorjahr hat sich die Schadenssumme im Vergleich um 17,6 Prozent auf 115,4 Millionen Euro erhöht. Im Schnitt ist eine von 16.000 Transaktionen eine betrügerische Zahlung. Von 1000 bezahlten Euro fließen im Durchschnitt 1,6 Cent an Betrüger, „lediglich“, wie die Nationalbank in einer Aussendung mitteilt.

© KLZ / Inge Prader OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger: „Insgesamt verfügt Österreich über einen sehr sicheren Zahlungsverkehr“

Denn insgesamt verfüge Österreich über einen sehr sicheren Zahlungsverkehr und stehe auch im europäischen Vergleich gut da, so die Nationalbank. „Der deutliche Anstieg der Schadenssumme zeigt aber, dass wir uns auf diesem hohen Sicherheitsniveau nicht ausruhen dürfen“, sagt OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud Stiftinger.

Betrügerische Überweisungen

Die betrügerischen Überweisungen verursachen in Österreich den mit Abstand größten finanziellen Schaden. Darunter fallen sowohl Überweisungen, die von Betrügern selbst ausgelöst werden, als auch Zahlungen, die Opfer infolge gezielter Täuschung selbst freigeben. Überweisungen machen rund 9 Prozent der gemeldeten Betrugsfälle aus, sind mit rund 89 Millionen Euro aber für 78 Prozent der gesamten Schadenssumme verantwortlich. Der durchschnittliche Schaden bei einer betrügerischen Überweisung liegt bei rund 3000 Euro, in Einzelfällen wurden sogar Schäden von mehr als einer Million Euro beobachtet.

Mehr soziale Manipulation

Besonders auffällig sei die Zunahme sozialer Manipulation („Social Engineering“): 83 Prozent der Verluste bei Überweisungen waren darauf zurückzuführen, dass Betrüger ihre Opfer gezielt täuschten und dazu brachten, eine Zahlung selbst auszulösen und freizugeben. Zu den häufigen Betrugsmaschen zählen dabei etwa Kauf- und Anlagebetrug, Liebesbetrug, Rechnungs- und Überweisungsbetrug, Paketdienst- und Zustellbetrug, CEO-Betrug, „Behörden“-Betrug sowie der Enkel- oder Neffentrick. Der Betrug verlagert sich damit zunehmend von technischen Angriffen hin zur gezielten Manipulation von Menschen.

Wer trägt den Schaden? Bei einer nicht autorisierten Zahlung muss die Bank das Konto des Kunden bzw. der Kundin unverzüglich berichtigen. Wurde eine Zahlung hingegen vom Opfer selbst autorisiert, etwa durch eine TAN- oder App-Freigabe im Onlinebanking, trägt grundsätzlich der Kunde bzw. die Kundin den Schaden. Die konkrete Haftung hängt allerdings vom jeweiligen Einzelfall ab. Dabei können auch die Schutz- und Sorgfaltspflichten der Bank sowie eine mögliche grobe Fahrlässigkeit des Opfers eine Rolle spielen. Wer bei Zahlungsbetrug den finanziellen Schaden trägt, hängt wesentlich davon ab, ob eine Zahlung vom Opfer selbst autorisiert wurde oder nicht. 2025 trugen Zahlungsdienstnutzer 97 Prozent der Verluste, die durch betrügerische Überweisungen entstanden. Bei Bargeldabhebungen trugen Kunden 55 Prozent der Verluste, bei Kartenzahlungen hingegen lediglich 32 Prozent. Bei E-Geld-Transaktionen wurden die Betrugsverluste vollständig von den Zahlungsinstituten getragen.

„Betrüger werden immer dreister“

OeNB-Direktor Josef Meichenitsch warnt: „Betrüger werden immer dreister und arbeiten mit immer ausgefalleneren Tricks, um an das hart verdiente Geld ihrer Opfer zu kommen. Jeder von uns kennt die WhatsApp-Nachricht mit windigen Investment-Angeboten, die Fake-Anrufe oder die SMS vom Enkerl, der Nichte oder dem Sohn, der das Handy verloren hat und ein bisschen Geld braucht.“ Dagegen helfe am besten Bewusstsein schaffen, kritisches Hinterfragen und eine gute Portion Vorsicht.

© IMAGO/Chromorange / Franz Perc Via Www.imago-images.de OeNB-Direktor Josef Meichenitsch warnt: „Betrüger werden immer dreister“

Auch Künstliche Intelligenz eröffnet Betrügern neue Möglichkeiten. Mithilfe von KI können beispielsweise täuschend echte E-Mails, Webseiten, Stimmen oder Videobotschaften erstellt werden. Technische Sicherheitsmaßnahmen wie die starke Kundenauthentifizierung schützen zwar vor unbefugten Zugriffen auf Konten, können aber nicht verhindern, dass Menschen durch gezielte Manipulation dazu gebracht werden, eine betrügerische Zahlung selbst freizugeben.