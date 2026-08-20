Die Giants haben nach Abgang von Meistertrainer Pokorny einen neuen Trainer

Max Puchstein übernimmt die Cheftrainer-Agenden von Stefan Pokorny, der die Graz Giants in der abgelaufenen Saison zum Titel geführt hatte.

Bei den Graz Giants beginnt eine neue Ära. Stefan Pokorny verlässt den American-Football-Klub aus Eggenberg nach drei Jahren – in der abgelaufenen Saison krönte er seine Laufbahn in der Steiermark mit dem Gewinn der Austrian Bowl. Nun zieht es ihn zurück in seiner Heimat Wien – er möchte wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. „Ich bin den Graz Giants für das Vertrauen und die gemeinsame Zeit sehr dankbar. Dieser Verein, die Mannschaft, der Staff und die Menschen rund um die Giants werden für mich immer einen besonderen Platz haben“, sagt Pokorny.

Max Puchstein wird in Pokornys Fußstapfen treten: Er ist künftig Cheftrainer und Offense-Coordinator der Giants. Puchstein war zuletzt acht Jahre lang bei den Carinthian Lions in der zweithöchsten Liga tätig. Zwischen 1999 und 2018 war er bei den Vienna Vikings aktiv – erst als Spieler, später als Trainer. Als solcher dirigierte er die Vikings-Offensive zur Austrian Bowl 2017. Auf Nationalteam-Ebene gewann er mit der U19 drei EM-Goldmedaillen und U20-WM-Bronze im Jahr 2024. „Ich freue mich wirklich sehr über die Möglichkeit und das Vertrauen, der neue Headcoach der Graz Giants zu sein“, sagt Puchstein und meint: „Einige Spieler kennen mich bereits aus dem U19-Nationalteam, was dem Übergang – vor allem zu meiner Offense – sicher helfen wird.“