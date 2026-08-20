Taiwan beschließt Rekordausgaben für Verteidigung

Angesichts der wachsenden militärischen Bedrohung durch China will Taiwan seine Verteidigungsausgaben im Jahr 2027 deutlich erhöhen. Das Kabinett in Taipeh billigte am Donnerstag einen entsprechenden Haushaltsentwurf, der ein Rekordbudget von 1,12 Billionen Taiwan-Dollar (rund 30,1 Milliarden Euro) vorsieht. Damit erhöht sich der Verteidigungsetat um 18 Prozent und macht mehr als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus.

© APA/AFP Taipeh investiert ins Militär