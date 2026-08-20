Künstliche Intelligenz: Zukunft vor einem Vierteljahrhundert

Eine Odyssee und KI – treffsicherer scheint 2026 kein Feuilletontext sein zu können. Doch hier geht es nicht um Christopher Nolans antikes Film-Epos "Die Odyssee" und auch nicht um Künstliche Intelligenz im Sinne eines praktischen Tools für Wirtschaft und Alltag. Hier geht es um ein futuristisches Märchen über die persönliche Odyssee eines Roboterbuben, der darauf programmiert ist zu lieben - konkret um "A.I." von Steven Spielberg, der vor 25 Jahren veröffentlicht wurde.

© APA/AFP Kinderstar Haley Joel Osment spielte "David" (Archivbild)