Neue Padel-Anlage im Rosental bis in die Nachtstunden geöffnet

Das Angebot für Padel-Spieler in der Region wächst. Jetzt hat auch die Stadt Ferlach mit „Karawanken Padel“ ein neues, attraktives Sportangebot.

Es ist die Trendsportart schlechthin – Padel-Tennis. Unter anderem kann der Ballsport jetzt auch in Ferlach gespielt werden. Im „Gaston Glock“-Park hat „Karawanken Padel Ferlach“ nämlich zwei moderne Padel-Plätze eröffnet. Die Plätze stehen übrigens ganzjährig zur Verfügung, die täglich von 7 bis 22 Uhr bespielbar sind. Mittels Flutlicht ist das Spielen auch in den Abendstunden möglich. Eine Platzreservierung erfolgt bequem online und die Ausrüstung kann vor Ort ausgeborgt werden.

Ein besonderes Angebot richtet sich an Einsteigerinnen und Einsteiger: Ein Instruktor für die Regelkunde kann kostenlos online mitgebucht werden. So gelingt der Einstieg in die Sportart unkompliziert und mit den wichtigsten Spielregeln im Gepäck. Für den Komfort der Spielerinnen und Spieler stehen Sanitäranlagen im Clubhaus der WSG Kestag Ferlach - Sektion Tennis zur Verfügung.

Für alle Altersgruppen

Mit Karawanken Padel wird das Sportangebot in Ferlach um eine moderne und dynamische Freizeitaktivität erweitert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtgemeinde. Die neuen Plätze laden Einheimische, Gäste und Sportbegeisterte aller Altersgruppen dazu ein, die Faszination Padel selbst zu erleben.

Padel zählt zu den weltweit am schnellsten wachsenden Sportarten und begeistert durch seine einfache Erlernbarkeit sowie den hohen Spaßfaktor. Gespielt wird ausschließlich im Doppel, wodurch die Sportart sowohl für Familien als auch für Freundesgruppen, Vereine und Unternehmen bestens geeignet ist.