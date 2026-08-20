Luxus-Schokoladenmarke eröffnete erstes Geschäft in Kärnten

Seit 1962 steht „Läderach“ für handwerkliche Schokolade. Jetzt hat das Schweizer Unternehmen seine erste Filiale in Kärnten eröffnet.

Die Schweizer Kultmarke „Läderach“ ist jetzt mit einer Filiale in Kärnten vertreten

Hochwertige, frische Schokolade – dafür steht die Schweizer Schokoladenmanufaktur „Läderach“. Seit der Gründung 1962 überzeugt das Unternehmen mit außergewöhnlichen Schokoladeninnovationen – gleich, ob es den Thekenverkauf von „Frisch-Schoggi“ in eigenen Chocolaterien oder „MiniMousses“ betrifft. Das Familienunternehmen wird heute in dritter Generation von den Brüdern Johannes, Elias und David Läderach geführt. Als „World Chocolate Master“ steht Elias Läderach für die hohe Schokoladenkompetenz des Hauses.

In Österreich zählte man bislang elf Standorte – die meisten davon in Wien und Salzburg. Seit wenigen Tagen hat auch die Kärntner Landeshauptstadt eine eigene Läderach-Filiale. Ein Shop in den City Arkaden, im ehemaligen „Hussel“-Geschäft, das sich Ende 2025 aus Klagenfurt zurückzog, macht das Dutzend voll.

Wird in der Schweiz hergestellt: Schokolade der Marke „Läderach“

Schokoladenmarke schätzt das Flair

Man habe den Süden Österreichs seit einiger Zeit beobachtet und schätze das südliche, italienisch inspirierte Flair Klagenfurts, hieß es bei Bekanntwerden der Pläne. Weitere Standorte sind vorerst nicht vorgesehen, wobei die Marke in den vergangenen Jahren in Österreich kräftig expandiert hat und weiteres Wachstum nicht ausschließt.

Aktuell beschäftigt die „Läderach“-Gruppe über 2500 Mitarbeitende aus mehr als 80 Ländern. „Läderach“ überwacht den gesamten Produktionsprozess von der Kakaobohne bis zur Ladentheke und produziert ausschließlich im Kanton Glarus in der Schweiz. Damit garantiert das Unternehmen höchste Qualität von der Kakaobohne bis zur veredelten Schokolade. Die handwerklich hergestellten Schokoladenkreationen werden in über 230 eigenen Chocolaterien mit Verkaufsstandorten in 27 Ländern angeboten.