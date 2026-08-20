Libanon liefert Assad-General aus

Der Libanon hat nach syrischen Angaben einen ehemaligen General des gestürzten Machthabers Baschar al-Assad an das Nachbarland ausgeliefert, dem unter anderem Mord und Folter vorgeworfen werden. "Heute haben die syrischen Behörden von den libanesischen Behörden den ehemaligen Offizier der Armee des gestürzten Regimes, Generalmajor Adel Issa, übernommen", erklärte Syriens Innenministeriums am Mittwoch. Gegen Issa lag ein Haftbefehl in Abwesenheit vor.

© APA/AFP Libanon lieferte ehemaligen General des Assad-Regimes an Syrien aus