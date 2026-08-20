Werkstatt in Stall brannte im Salzburger Pongau nieder

In St. Veit im Pongau ist in der Nacht auf Donnerstag ein ehemaliger Stall in Brand geraten. In dem Gebäude waren eine Werkstatt, Gasflaschen und ein Holzlager untergebracht. Schon bei der Anfahrt der Feuerwehr konnte heller Feuerschein wahrgenommen werden. Die Flammen hatten sich bereits auf eine Wiese ausgebreitet, starker Funkenflug bedrohte zudem zwei angrenzende Wohnhäuser. Der Einsatzleiter löste daher schließlich Alarmstufe 4 - also einen Großbrandeinsatz - aus.

© APA ST. VEIT IM PONGAU - ÖSTERREICH: FOTO: APA/Feuerwehr St. Veit/Stefan Hafner