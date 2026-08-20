Wie sich der Stammbaum der Tiere unwiderruflich verästelte

Der 600 Millionen Jahre alte Stammbaum der Tiere hat sich fortschreitend verzweigt, wenn Erbgutträger (Chromosomen) miteinander verschmolzen sind und ihre Informationen danach vermischt wurden, berichtet der Wiener Entwicklungsbiologe Oleg Simakov. Dies kann niemals rückgängig gemacht werden, und deshalb ist die natürliche Evolution unumkehrbar. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Science Advances" veröffentlicht.

© APA/Darrin Schultz WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Darrin Schultz