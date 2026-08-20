Fahrgäste wünschen sich Verbesserungen beim Bahnfahren

Laut dem aktuellen VCÖ-Bahntest wünschen sich die Fahrgäste deutliche Verbesserungen beim Bahnfahren in Österreich. Vier von zehn Fahrgästen sehen demnach Verschlechterungen beim Preis-Leistungsverhältnis in den vergangenen zwölf Monaten. Zugausfälle, Störungen, mangelnde Abstimmung von Bus und Bahn und Unpünktlichkeit sind die häufigsten Kritikpunkte der Fahrgäste, teilte die Mobilitätsorganisation VCÖ am Donnerstag mit.

Weiteres Ergebnis des Bahntests: Es werden mehr Direktverbindungen in Europas Metropolen gewünscht, das Suchen und Buchen von internationalen Bahnreisen soll einfacher werden. Das sind die zentralen Ergebnisse des diesjährigen VCÖ-Bahntests, bei dem in den Zügen von neun Bahnunternehmen 11.257 Fahrgäste befragt wurden.

Trotz aller Kritik liegt Bahnfahren in Österreich weiter im Trend. Im Vorjahr wurden hierzulande laut Schienen Control 15,1 Milliarden Personenkilometer mit der Bahn gefahren, um 100 Millionen Kilometer mehr als im Jahr davor. Beim VCÖ-Bahntest sagten 29 Prozent, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten häufiger mit dem Zug mobil waren als davor, 64 Prozent gleich oft und nur sieben Prozent waren seltener mit der Bahn unterwegs. Den höchsten Wert weisen die Koralmbahn-Bundesländer Kärnten und Steiermark auf: 37 Prozent der Kärntner Fahrgäste und 32 Prozent der steirischen Fahrgäste sind in den vergangenen zwölf Monaten häufiger mit der Bahn gefahren.

"Die Fahrgäste zeigen beim VCÖ-Bahntest sehr deutlich auf, in welchen Bereichen Verbesserungen besonders dringend und wichtig sind. Heuer sehen viele Fahrgäste auch bei den Kernaufgaben großen Handlungsbedarf", stellte VCÖ-Experte Michael Schwendinger in der Aussendung fest. Denn 45 Prozent der Fahrgäste gaben beim VCÖ-Bahntest an, dass sie in den vergangenen zwölf Monaten mehr Zugausfälle und Störungen erlebten als davor. Für 55 Prozent der Fahrgäste hat sich die Situation verbessert. Für 38 Prozent der Fahrgäste gab es Verschlechterungen bei der Abstimmung von Bus und Bahn und 32 Prozent erlebten mehr Verspätungen. Insgesamt geben 41 Prozent der Fahrgäste an, dass sich das Preis-Leistungsverhältnis verschlechtert hat, für 59 Prozent hat es sich verbessert.

Mehr Pünktlichkeit ist ein Wunsch, den beim VCÖ-Bahntest viele Fahrgäste äußern. 35 Prozent sind mit der Pünktlichkeit beim Bahnfahren in Österreich nicht zufrieden, bei den Pendlerinnen und Pendlern sogar 38 Prozent. Innerhalb Österreichs gibt es auch regionale Unterschiede. Im Bundesländer-Vergleich sind Niederösterreichs Fahrgäste mit der Pünktlichkeit und auch hinsichtlich Zugausfällen und Störungen am wenigsten zufrieden, während Salzburgs Fahrgäste sowohl mit der Pünktlichkeit als auch mit dem reibungslosen Ablauf von Bahnfahrten am zufriedensten sind. Bei den Altersgruppen sind die 15- bis 24-Jährigen am unzufriedensten, die Generation 75 plus am zufriedensten.

Großen Verbesserungsbedarf gibt es auch bei den Anschlussverbindungen. Jeder zweite Fahrgast verpasst mehrmals im Jahr Anschlussverbindungen, die Hälfte davon sogar mehrmals im Monat oder öfters. "Gerade für eine kürzere Gesamtreisezeit sind optimale Anschlussverbindungen zentral. Deshalb ist es wichtig, dass Bahn und Bus optimal aufeinander abgestimmt sind. Auch häufigere Regionalverbindungen verringern das Problem versäumter Anschlüsse, weil damit die Wartezeiten verkürzt werden", betonte VCÖ-Experte Michael Schwendinger.

Bestnoten gibt es beim VCÖ-Bahntest für das Zugpersonal, das von 95 Prozent der Fahrgäste als freundlich und hilfsbereit erlebt wird. Und 78 Prozent sehen bei der Anwesenheit des Zugpersonals Verbesserungen in den vergangenen zwölf Monaten.

Weitere Ergebnisse des VCÖ-Bahntests: Jeder fünfte Fahrgast wünscht im Nah- und Regionalverkehr mehr Verbindungen, drei von zehn Fahrgästen möchten mehr Direktverbindungen in Europas Metropolen. 37 Prozent wünschen sich Verbesserungen beim Suchen, Finden und Buchen von internationalen Bahnreisen. Urlaubsreisen mit der Bahn sind beliebt: 36 Prozent der Fahrgäste reisten in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Tagzug in den Urlaub, 13 Prozent mit einem Nachtzug. Weitere 21 Prozent planten eine Urlaubsreise mit der Bahn. 89 Prozent der Bahnurlaubsreisenden waren zufrieden.