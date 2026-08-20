Hinterhäuser wird bei Musiktheaterpreis geehrt

Der ehemalige Intendant der Salzburger Festspiele, Markus Hinterhäuser, wird für sein Schaffen als Pianist, Festivalleiter und Kulturmanager mit dem Großen Preis der Jury beim Österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet. Die Verleihung findet am 8. September in der Votivkirche in Wien statt, hieß es in einer Aussendung. Nach langen Diskussionen um Führungsstil und Alleingänge hatten sich die Festspiele im März von Hinterhäuser getrennt.

© APA/TOBIAS STEINMAURER Auszeichnung für Hinterhäuser

vor 55 Minuten 20. August 2026 um 03:53 Wien Auszeichnung +2 SalzburgSalzburger Festspiele