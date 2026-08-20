Österreichische Gemeinden sollen Ukraine-Fahnen hissen

Anlässlich des 35. Jahrestags der Unabhängigkeitserklärung der Ukraine am 24. August 1991 ersucht der ukrainische Botschafter in Österreich, Wassyl Chymynez, österreichische Gemeinden, als Geste der Solidarität vor Amtsgebäuden die Flaggen seines Landes zu hissen. Dies erklärte er in einem der APA vorliegenden Statement. Der Diplomat unterstrich dabei die besondere Rolle, die österreichische Gemeinden bei der Unterstützung der Ukraine seit Kriegsbeginn 2022 gespielt haben.

© APA/GEORG HOCHMUTH Wassyl Chymynez - Ukraines Botschafter in Wien