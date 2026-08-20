Trump droht Iran mit "Wirtschaftskrieg"

Vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei Verhandlungen hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mit einem beispiellosen "Wirtschaftskrieg" gedroht. Auch müsse jedes Land samt seiner Finanzinstitutionen, Unternehmen, Flughäfen und Regierungsbehörden bei einer Unterstützung des Irans mit "GEWALTIGEN wirtschaftlichen Konsequenzen" rechnen, verkündete er auf seiner Plattform Truth Social. Es brauche die Hilfe aller Verbündeten, um die vom Iran ausgehende Bedrohung zu stoppen.

© APA/AFP Wieder scharfe Worte Trumps in Richtung Iran