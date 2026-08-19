Mehrere Tote bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine

Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine hat es mehrere Tote gegeben. In Kiew wurde bei Attacken mit ballistischen Raketen mindestens eine Frau getötet, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. In mehreren Stadtteilen seien Wohnhäuser und andere Gebäude beschädigt worden, die Fenster eines Kinderkrankenhauses seien geborsten, an mehreren Orten es gab es Brände. Bei einem russischen Drohnenangriff im Norden der Ukraine starben mindestens zwei Menschen.

Infolge der Luftangriffe in Kiew seien mehrere Menschen in einem Schutzraum und andernorts in einem Wohnhaus eingeschlossen, schrieb Klitschko weiter. Außerdem habe es vier Verletzte gegeben. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Zum Drohnenangriff teilte die Nationalpolizei mit, Russland habe eines ihrer Gebäude in Schytomyr attackiert. Zwei Polizisten seien ums Leben gekommen und mindestens 20 Menschen verletzt worden. Russland habe bei dem Angriff Drohnen mit Düsenantrieb eingesetzt. Es sei zu einem Brand auf dem Dach und im vierten Stock gekommen.