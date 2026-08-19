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Putin sieht keine kritischen Folgen durch Kiews Angriffe

Kremlchef Wladimir Putin hat eingeräumt, dass ukrainische Drohnenangriffe Russland schaden, aber keine kritischen Folgen hätten. Logistik- und Lagerkapazitäten müssten wiederhergestellt werden - auch unter Beteiligung des Staats, sagte er bei einer Sitzung des Rats für strategische Entwicklung und nationale Projekte und wies die Regierung an, ein entsprechendes Programm zum Wiederaufbau zu verabschieden.

Putin sieht keine kritischen Folgen der ukranischen Angriffe
© APA/AFP/POOL
Putin sieht keine kritischen Folgen der ukranischen Angriffe
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