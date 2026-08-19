Das FM4 Frequency Festival in St. Pölten startet

Das FM4 Frequency Festival in St. Pölten startet am Donnerstag: Über drei Tage werden laut Veranstalter rund 140.000 Fans erwartet, die sich Auftritte von Acts wie Kraftklub, Lorde, Sido, Paul Kalkbrenner, Ikkimel oder Twenty One Pilots nicht entgehen lassen wollen. Neu ist die Electronic Green Stage Open Air zum Auftakt, wobei das Publikum die Show von James Hype bestimmt, und eine tägliche Silent Disco. Erwartet wird wechselhaftes Wetter mit Sonne, Regen und Gewittern.

© APA/FLORIAN WIESER Bis Samstag läuft das Frequency-Festival in St. Pölten