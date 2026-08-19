Trump lässt Helikopter-Landeplatz am Weißen Haus bauen

US-Präsident Donald Trump lässt auf dem Gelände des Weißen Hauses einen Helikopterplatz errichten und verändert damit erneut das Aussehen des Amtssitzes. Der 80-Jährige führte Journalisten auf der Südseite über die Baustelle. Als Grund für den Landeplatz mit Granitboden nannte Trump, dass neue Hubschrauber bisher nicht auf dem Rasengelände landen können. Bisher waren deshalb ältere Modelle im Dienst.

© APA/AFP Trump erläutert neuen Helikopter-Landeplatz im Weißen Haus