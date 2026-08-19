CARE: 2026 schon 82 humanitäre Hilfskräfte getötet

"Libanon, Westbank und Gaza, Südsudan, Sudan sowie Ukraine" zählen derzeit zu den gefährlichsten Einsatzgebieten, so die internationale Hilfsorganisation CARE am Mittwoch zum Welttag der Humanitären Hilfe in einer Aussendung. Laut Daten der Aid Worker Security Database seien seit Jahresbeginn 2026 bereits 82 humanitäre Hilfskräfte getötet worden: "21 davon im Libanon, 20 in Westbank und Gaza, zwölf im Südsudan, elf im Sudan und sieben in der Ukraine."

© APA/AFP Notbedürftige im Gazastreifen