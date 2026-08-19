Stadtbäume können Bildung von bodennahem Ozon massiv fördern

Trauerweiden, Platanen und Stieleichen lassen in Städten bei Hitze viel bodennahes Ozon entstehen, berichten Innsbrucker Forscher mit Kollegen im Fachjournal "Science Advances". Solche Baumarten scheiden dann Substanzen aus, die in Kombination von Sonnenlicht und Stickoxiden verstärkt zur Bildung dieses giftigen Reizgases beitragen. Wenn man neue Stadtbäume pflanzt, sollte man daher emissionsarme Arten wie fruchttragende Bäume und Ginkgo wählen, so die Forscher zur APA.

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