Florida: Linke Demokratin Nixon gewann Kongress-Vorwahl

Bei der Kongress-Vorwahl der US-Demokraten hat eine weitere Vertreterin des linken Flügels ihren favorisierten parteiinternen Herausforderer ausgestochen. Die Abgeordnete Angie Nixon (42) setzte sich am Mittwoch im US-Bundesstaat Florida überraschend gegen den als klaren Favoriten geltenden Sicherheitsexperten Alexander Vindman (51) durch. Der Erfolg der Afroamerikanerin gilt als eine der größten Überraschungen der Vorwahlen zu den Zwischenwahlen, den Midterms, im November.

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Florida: Angie Nixon gewann Demokraten-Kongress-Vorwahl