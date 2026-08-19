UN über Ben-Gvir empört: "entsetzlich" und "gefährlich"

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Äußerungen des israelischen Ministers Itamar Ben-Gvir zur gezielten Tötung von Palästinensern im Gazastreifen als "entsetzlich und empörend" eingestuft. "Sie sind entmenschlichend und gefährlich, und wir verurteilen sie unmissverständlich", teilte sein Sprecher Stéphane Dujarric am Mittwoch in New York mit. Die Äußerungen waren zuvor auch von Deutschland und Frankreich scharf verurteilt worden.

© APA/AFP Israels Premier Netanyahu mit Sicherheitsminister Ben Gvir