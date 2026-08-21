Wird Rebeca Grynspan die erste UN-Generalsekretärin?

Der UNO-Sicherheitsrat hält am Freitag die zweite Probeabstimmung über die künftige Generalsekretärin oder den künftigen Generalsekretär der Vereinten Nationen ab. In der ersten Runde hatte die costa-ricanische Diplomatin die Nase vorn.

Rebeca Grynspan ist es gewohnt, die Erste zu sein. 2021 wurde sie als erste Frau in der 60-jährigen Geschichte der UNCTAD (UN-Konferenz für Handel und Entwicklung) an deren Spitze berufen. Die heute 70-jährige costa-ricanische Diplomatin und ehemalige Vizepräsidentin war zudem die erste Zentralamerikanerin in diesem Amt. Nun könnte sie erneut Geschichte schreiben: Grynspan ist überraschend zur aussichtsreichsten Kandidatin für die Leitung der Vereinten Nationen aufgestiegen – als erste weibliche Generalsekretärin. In einer ersten Probeabstimmung im UNO-Sicherheitsrat erhielt sie laut Diplomatenkreisen die meisten Stimmen. Damit wäre sie zugleich die erste Jüdin in dieser Funktion.

Am Freitag soll erneut abgestimmt werden, im Herbst soll die Nachfolge von António Guterres feststehen. Aufgrund eines informellen Rotationsprinzips zwischen den Weltregionen gilt eine Kandidatur aus Lateinamerika als aussichtsreich. Zudem sollen die Vereinten Nationen erstmals von einer Frau geführt werden.

Die eigene Familiengeschichte im Fokus

Grynspans Familiengeschichte könnte dabei zum Vorteil, aber auch zur Belastung werden. Ihre Eltern wanderten aus Polen nach Mittelamerika aus, ihre Großeltern mütterlicherseits wurden von den Nazis ermordet. Kritiker befürchten deshalb, sie könnte im Nahostkonflikt voreingenommen sein. Grynspan selbst betont dagegen ihre Fähigkeit, die UNO zu reformieren und zugleich zu verteidigen. „Mein Profil passt genau zu diesem Moment. Ich kenne die UN gut genug, um sie zu reformieren und um sie zu verteidigen“, sagte sie im Februar vor UN-Journalisten.

Ihr jüdisches Erbe stellt sie vor allem in den Dienst des Friedens. Vor der UN-Generalversammlung sagte sie: „Der Frieden hat es meinen Eltern, zwei Flüchtlingen aus dem Zweiten Weltkrieg, ermöglicht, in einem kleinen Land, Costa Rica, Respekt und Würde zu finden. Ich bin die Tochter dieses Friedens, ein Beispiel dafür, was Frieden möglich macht.“ Unter ihrer Führung dokumentierte die UNCTAD zudem die wirtschaftlichen Schäden, die durch Israels langjährige Besetzung der palästinensischen Gebiete entstanden sind.

Die UNO steckt in der Krise

Die mögliche Generalsekretärin müsste jedoch weit mehr leisten, als ihre Unvoreingenommenheit unter Beweis zu stellen. Die UNO steckt in einer Vertrauens- und Legitimationskrise. Großmächte fordern Reformen, Kostensenkungen und einen Beweis für die Relevanz der Organisation – während sie selbst zunehmend internationale Normen infrage stellen. Der Vorschlag der Trump-Administration, FIFA-Präsident Gianni Infantino für den Posten zu nominieren, steht exemplarisch für Amerikas wachsende Distanz zur UNO.

Sollte Grynspan das Rennen machen, wäre sie gleich in mehrfacher Hinsicht die Erste. Vor allem aber stünde sie vor einer gewaltigen Aufgabe: Sie müsste eine tief verunsicherte UNO reformieren und ihr in einer zunehmend von Konflikten geprägten Welt neue Bedeutung verleihen.