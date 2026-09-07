Cyberattacken in der Erntezeit: Warum Agrar- und Lebensmittelbetriebe derzeit „absolutes Topziel für Hacker“ sind, erklärt der Grazer Cybersicherheitsexperte Markus Seme. So wappnen sich steirische Betriebe.

Mitte Juni ging plötzlich gar nichts mehr. Die Zuckerverarbeitung stand still, der Transport war lahmgelegt. Und das zu Beginn der wichtigsten Ernte- und Verarbeitungszeit. Eine folgenschwere Cyberattacke auf den zweitgrößten Rohzuckerproduzenten Australiens sorgte weltweit für Aufsehen. Zwei der drei Fabriken von „Mackay Sugar“ waren betroffen, der Angriff löste eine Kettenreaktion in der Branche aus. Weil die Verarbeitungskapazitäten ausgefallen waren, musste den Landwirten, die das Unternehmen beliefern, mitgeteilt werden, die Ernte vorübergehend komplett einzustellen.

Was sich vor Kurzem im fernen Australien zugetragen hat, beschäftigt auch steirische Agrar- und Lebensmittelbetriebe. Aus aktuellen Daten lasse sich klar ableiten, dass diese Branche insbesondere zur Erntezeit „ein besonders attraktives Ziel für Cyberkriminelle ist“, betont Markus Seme. Der Spezialist für Cybersicherheitslösungen erklärt die Mechanismen: Wenn die Ernte auf Hochtouren läuft, müssen die Rohstoffe unmittelbar verarbeitet und ausgeliefert werden. Jede Unterbrechung schlage sich umgehend in den Umsätzen nieder. „Ein Stillstand in dieser Phase kostet den Produktionsunternehmen oft bis zur Hälfte des Jahresumsatzes. Dadurch ist die Branche aktuell ein absolutes Topziel für Hacker“, sagt Seme, Gründer des Grazer Cybersecurity-Unternehmens BrightFlare. „Je höher der drohende Schaden, desto größer ist aus Sicht der Kriminellen auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen einer Lösegeldforderung nachkommt. Genau diese Abhängigkeit unterscheidet Agrar- und Lebensmittelbetriebe von vielen anderen Industriezweigen.“

© Lueflight Cybersecurity-Spezialist Markus Seme

„Verwundbare Logistikknoten“

Das Schema solcher Angriffe sei häufig ähnlich, so der Experte: Die Täter würden lange vor dem eigentlichen Angriff in das Unternehmen eindringen, sich unbemerkt durch die Systeme bewegen, Informationen sammeln und schließlich auf den wirtschaftlich empfindlichsten Zeitpunkt warten. „Nach monatelanger, unbemerkter Infiltration verschlüsseln die Täter die Produktionssysteme exakt kurz vor der Saisonspitze. Für diese Betriebe ist das der Super-GAU“, so Seme. Dabei müsse gar nicht die gesamte Produktion lahmgelegt werden, „einzelne, besonders verwundbare Logistikknoten des Betriebs reichen aus“. Seme nennt Beispiele: „Eine Lkw-Waage ist womöglich mit der Warenannahme, der Dokumentation, der Verrechnung und weiteren Produktionsschritten verbunden, wird die Waage von Hackern kompromittiert, steht die gesamte Wertschöpfungskette.“ Das könne etwa auch bei Schranken, Toren oder Förderanlagen der Fall sein: „Wird die Steuerung durch Cyberkriminelle übernommen, können ankommende Lieferungen nicht mehr abgefertigt, Rohstoffe nicht weitertransportiert oder fertige Produkte nicht ausgeliefert werden.“ Häufig würden Täter über IT-Dienstleister, Maschinenhersteller, externe Wartungszugänge oder andere Unternehmen innerhalb der Lieferkette ins betriebseigene Netzwerk gelangen.

© dimosbachers Steirerkraft-Vorstand Andreas Cretnik

Eigene IT-Infrastruktur auf die Probe stellen

Wie reagieren steirische Betriebe darauf? Beim Kernölproduzenten Steirerkraft, Teil der Alwera-Gruppe, beschreibt Vorstand Andreas Cretnik mehrere Schwerpunkte: „Sicherheitsschulungen für die Beschäftigten, eine erneuerte IT-Infrastruktur mit isolierten Datensicherungen sowie die flächendeckende Zwei-Faktor-Authentifizierung.“ Für ihn ist klar: „Ein schwerwiegender Angriff hätte unmittelbare Auswirkungen auf unsere Logistik, unsere Lieferfähigkeit und letztlich auf unsere Kunden.“ Daher investiere man „konsequent in den Schutz unserer Systeme“. Regelmäßig stelle man daher auch die eigene IT-Infrastruktur durch sogenannte „Penetrationstests“ auf die Probe. Eigens beauftragte Security-Experten versuchen dabei, kontrolliert in die Systeme einzudringen. Cretnik sieht auch eine Abwägung zwischen Effizienz, Vernetzung und Widerstandsfähigkeit, als entscheidenden Punkt. „Natürlich gilt es zu prüfen, welche Systeme zwingend digital verbunden sein müssen und wo eine bewusste Abschottung sinnvoll ist.“

Neue EU-Richtlinie

Aus Sicht von Seme sollte auch die neue europäische NIS2-Richtlinie, die ab 1. Oktober in Kraft tritt, „zusätzliche Sicherheitsimpulse bringen“. Ab diesem Zeitpunkt „müssen betroffene Unternehmen etwa Risikomanagementmaßnahmen umsetzen, Sicherheitsvorfälle melden und ihre Leitungsorgane stärker in die Verantwortung nehmen“. Die Umsetzung bringe „zweifellos auch zusätzliche Bürokratie mit sich, ist inhaltlich aber sinnvoll, weil Unternehmen dazu gezwungen werden, über Risiken nachzudenken, die sie sonst möglicherweise weiter verdrängen würden“, so Seme.