Rund 200 Millionen Euro hat man in den vergangenen Jahren bei der Norske Skog in Bruck investiert – jetzt wurde auch noch eine Hybridlokomotive für die Rangierarbeiten in Dienst gestellt.

Und los geht‘s: Geschäftsführer Enzo Zadra (2. v. l.) mit den Ehrengästen, unter anderen LAbg. Cornelia Izzo, Verkehrslandesrätin Claudia Holzer, Brucks Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger, Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer und anderen mehr

Die Norske Skog ist mit rund 420 Beschäftigten einer der wichtigsten Arbeitgeber im Mürztal. Diverse Krisen hat das Werk gemeistert und nun zur Feier eines Meilensteins eingeladen. „Im Zuge unserer umfassenden Transformationsoffensive haben wir in den vergangenen Jahren rund 200 Millionen Euro investiert“, erklärt man am Standort.

Dazu gehört, dass die alte Papiermaschine umgebaut wurde und nun Verpackungspapier aus 100 Prozent Recyclingfasern produziert. Auch die Energieerzeugung spielt eine wesentliche Rolle; es wird darüber hinaus ein Fernwärmewerk betrieben, das Bruck und demnächst auch Teile Kapfenbergs versorgt. Als „i-Tüpfelchen“ hat man nun eine Hybridlokomotive mit Elektro- und Dieselmotoren angeschafft – in knalligem Grün gehalten.

Die Lok heißt „Josef“

„Die Farbe passt“, waren sich bei der Feierstunde alle einig. Die 80 Tonnen schwere Lok wurde von Josef Steinegger, dem pensionierten ehemaligen Leiter der Anschlussbahn der Norske Skog, auf den Namen „Josef“ getauft. „Sie verbindet bewährte Betriebssicherheit mit modernster, ressourcenschonender Technologie“, erklärt Geschäftsführer Enzo Zadra.

Auf den rund sechs Kilometern Schienen im Werk steht sie nun für sämtliche Rangierarbeiten zur Verfügung. Und das kann mit dem geräuscharmen Elektromotor auf ganz leisen Sohlen gemacht werden. „Wir sind hier im bewohnten Gebiet, auch deshalb haben wir auf diese Technik zurückgegriffen.“

1 / 3 Geschäftsführer Enzo Zadra (rechts) mit pensioniertem und amtierenden Leiter für die werksinterne Bahn © Christian Huemer

Knapp drei Millionen Euro hat die Lokomotive beim deutschen Geschäftspartner Gmeinder gekostet. Als erstes österreichisches Unternehmen hat man dort ein Zugfahrzeug dieser Art bestellt. Bei der Taufe standen gleich zwei steirische Landesräte Pate: Claudia Holzer aus dem Verkehrsressort und Willibald Ehrenhöfer, zuständig für Wirtschaft und Forschung.

Sie verwiesen vor allem auf die lange Geschichte des Unternehmens: „Seit 145 Jahren wird hier Papier produziert“, so Holzer. In der Tat: Die 2023 umgebaute Papiermaschine „PM 3“ wurde einst mit Geldern aus dem Marshallplan finanziert, um die junge österreichische Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg durch Publikationspapier zu unterstützen.

© Christian Huemer Die Politik bei der Feierstunde: Landesräte Ehrenhöfer und Holzer, Izzo, Kaltenegger

Geschäftsführer Zadra strich bei der Feierstunde auch die Leistung der Betriebsfeuerwehr und Werkskapelle hervor. Erstere würde jährlich rund 10.000 freiwillige Arbeitsstunden für Aufgaben im Unternehmen leisten. Unter den Festgästen waren unter anderen auch VP-Landtagsabgeordnete Cornelia Izzo und Brucks Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger.