Österreich schickt Asylsuchende nach Italien zurück

Nach Deutschland und der Schweiz hat auch Österreich damit begonnen, Asylsuchende nach Italien zurückzuschicken. Seit dem Inkrafttreten des neuen EU-Asyl- und Migrationspakts am 12. Juni seien bereits vier Menschen nach Italien gebracht worden, meldeten die italienischen Nachrichtenagenturen LaPresse und ANSA am Mittwoch unter Berufung auf das österreichische Innenministerium. Die Überstellungen der ersten "Dublin-Fälle" erfolgten demnach mit öffentlichen Verkehrsmitteln.